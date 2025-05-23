Іспанія

На рекордсмена клубу з Більбао очікує ще один сезон.

Ернесто Вальверде оновив свою угоду з Атлетіком, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 61-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2026-го. Наступний сезон буде для спеціаліста десятим на чолі колективу з Більбао.

У ході поточної кампанії Атлетік вилетів з 1/8 фіналу Кубка Іспанії, поступившись удома Осасуні (2:3), а також зазнав поразки від Манчестер Юнайтед у півфіналі плей-оф Ліги Європи (1:7 за сумою двох матчів).

У турнірній таблиці Ла Ліги клуб іде четвертим, маючи 70 очок після 37-ми зіграних поєдинків. Наступної неділі, 25 травня, підопічні Вальверде прийматимуть чемпіона країни, а саме Барселону.

Зазначимо, що Ернесто є рекордсменом за кількістю матчів на чолі Атлетіка (451). На Естадіо де Сан Мамес як гравець і керманич він провів уже 21 рік.