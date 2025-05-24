Іспанія

Бразилець відтепер немає відношення до іспанського клубу.

Зірка світового футболу бразилець Роналдо продав свою частку в іспанському Вальядоліді. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Голова ради директорів і мажоритарний акціонер футбольного клубу Реал Вальядолід Роналдо Луїс Назаріо де Ліма оголошує про підписання угоди про передачу мажоритарного пакета акцій клубу північноамериканській інвестиційній групі за фінансової підтримки європейського фонду. Більш детальна інформація про новий проект, який ознаменує новий етап розвитку клубу, буде оголошена найближчими днями", — йдеться в заяві Вальядоліда.

Зазначимо, що "пусела" достроково вилетіла з Ла Ліги до іспанської Сегунди.

Раніше повідомлялося, що Вальядолід втратить свого капітана після вильоту з Ла Ліги.