Іспанія

Ануар Мохамед залишить клуб у кінці сезону.

Вінгер і капітан Вальядоліда Ануар Мохамед покине склад команди після закінчення нинішнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

30-річний марокканець вирішив відмовитися від продовження контракту з клубом, який вже достроково вилетів із Ла Ліги. Влітку він отримає статус вільного агента.

Нинішнього сезону Мохамед провів 24 матчі, в яких забив два м'ячі.

Ануар є вихованцем Вальядоліда, за який виступав з літа 2017 року до січня 2020 року. Потім він грав в оренді за Панатінаїкос та АПОЕЛ, повернувшись до складу влітку 2021 року. На його рахунку 158 матчів, 12 забитих голів та п'ять асистів.

Після 34 турів Вальядолід набрав 16 очок і посідає останнє місце у Ла Лізі.