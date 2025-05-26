Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 25 травня 2025 року.

Барселона в останньому, 38-му турі чемпіонату Іспанії-2024/25 розгромила Атлетік у Більбао.

Роберт Левандовські двічі уразив ворота господарів поля в першому таймі. Збільшити свою перевагу також поставивши крапку в протистоянні зусиллями Дані Ольмо, який реалізував пенальті, гостям удалося вже в компенсований час другої половини.

Барселона фінішувала першою в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Атлетік — на четвертій сходинці.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Барселона в рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Атлетік — Барселона 0:3

Голи: Левандовські, 14, 17, Ольмо, 90+4 (пен.)

Атлетік: Сімон — де Маркос (Лекуе, 89), Нуньєс (Вівіан, 62), Паредес, Берчіче — Руїс де Галаррета (Прадос, 62), Хаурегісар — Беренгер, Гомес (Сансет, 62), Н. Вільямс (І. Вільямс, 80) — Саннаді

Барселона: Пенья — Гарсія, Араухо (Крістенсен, 64), Кубарсі, Бальде (Мартін, 81) — Лопес, Гаві, Педрі (де Йонг, 81) — Ямал, Левандовські (Віктор, 89), Рафінья (Ольмо, 64)

Попередження: Берчіче