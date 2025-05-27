Іспанія

Гравець уже невдовзі залишить Атлетіко на правах вільного агента.

Центральний захисник мадридського Атлетіко Аксель Вітсель може повернутися до льєзького Стандарда, передає журналіст Ніколо Скіра.

Рідний для 36-річного бельгійця клуб зацікавлений у безкоштовному підписанні гравця. У ході літнього трансферного вікна-2025 він залишить "рохібланкос" після завершення контракту.

Вітсель поповнив склад Атлетіко в липні 2022-го. Тоді він на правах вільного агента пішов із Боруссії Дортмунд.

На рахунку Акселя два гола та два асисти в 115-ти матчах за мадридський клуб у всіх турнірах.

Уродженець Льєжа розпочав свою кар'єру саме в Стандарді. Він провів 194 поєдинки в усіх турнірах (2006-2011), відзначившись 45-ма голами та 18-ма асистами.