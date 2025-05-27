Іспанія

Легенда працював із мадридською Кастільєю з липня 2019 року.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті оголосив про відхід Рауля з посади головного тренера молодіжної команди.

Кастілью нині 47-річний іспанець очолив у липні 2019-го. Під його керівництвом "молодіжка" столичного клубу шість разів фінішувала в топ-10 (7, 2, 10, 3, 10, 6) третього дивізіону країни.

Також зазначимо, що в серпні 2020 року Рауль привів Реал Мадрид U-19 до перемоги в Юнацькій лізі УЄФА.

За даними видання AS, спеціаліст залишив молодіжну команду "бланкос", адже не бачив можливостей для зростання. Очікується, що його замінить Альваро Арбелоа.

Майбутнє самого ж Рауля пов'язували з Вільярреалом, Лідс Юнайтед і Шальке.