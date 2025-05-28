Іспанія

Причина затримки для каталонського клубу вже звична.

Колумбійський нападник англійського Ліверпуля Луїс Діас може опинитись у каталонській Барселоні вже цього літа.

Спочатку цю новину сприймали суто як трансферну "качку", однак чим ближче літній період переходів — тим стає дедалі цікавіше.

28-річний виконавець нині перебуває в очікуванні початку перемовин поміж клубами.

Однак традиційним для "блаугранас" питанням є проблеми з фінансовою частиною угоди.

85 млн євро — чималі кошти вимагатиме Ліверпуль від каталонського клубу, і наразі Барселона немає, звідки знайти такі кошти.

У клубі наразі розраховують на виплати по спонсорським контрактам, які плануються не раніше за середину липня.

До того часу "червоні" будуть очікувати пропозиції не тільки від Барселони, а й від інших клубів.

У цьому сезоні Луїс Діас зіграв 50 матчів, забив 17 голів та віддав вісім гольових передач.