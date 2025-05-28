Іспанія

Росте гравець — збільшується й статус у клубі.

Іспанський опорний півзахисник та вихованець каталонської Барселони Марк Берналь нині відновлюється від важкої травми хрестоподібної зв’язки, яка зіпсувала йому цей сезон ще на самому початку.

Проте це не завадило клубу ще восени продовжити контракт тоді ще 16-річного виконавця до 2026 року.

А згодом футболіст, якому на днях виповнилось уже 17, має отримати нову угоду.

Цього разу керівництво "блаугранас" розраховує на вже більш солідні терміни — новий контракт заплановано до 2029 року.

Тим часом повернення Берналя на поле очікується вже в новому сезоні.