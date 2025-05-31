Іспанія

Удвічі більше ігрової практики за сезон, аніж у Італії за рік до цього.

Бразильський центральний захисник Натан перебрався до Європи влітку 2023 року під час трансферу з Ред Булл Брагантіно до італійського Наполі за 10 млн євро.

Однак у Серії A нині вже 24-річний виконавець мав лише обмежений досвід виступів — усього 21 матч та один гольовий пас у дебютному для себе сезоні.

Значно краще в гравця пішли справи в оренді в севільському Бетісі — тут він у поточній кампанії зміг розраховувати вже на 52 матчі, два голи та дві гольові передачі.

Після такого перформансу не дивно, що фіналісти Ліги конференцій УЄФА вирішили, що 8 млн євро за повноцінний трансфер цього футболіста — не та сума, над якою варто роздумувати зайвий раз.

Найближчим часом Бетіс має оголосити про повноцінний перехід футболіста та підписання контракту до 2029 року.