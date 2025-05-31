Можливо, історія бразильця в севільському клубі ще не добігла до завершення.
Антоні, Getty Images
31 травня 2025, 11:50
Бразильський нападник Антоні після свого трансферну з амстердамського Аякса до англійського Манчестер Юнайтед за 95 млн євро в 2022 році встиг стати головним героєм футбольних мемів АПЛ, але суттєвих здобутків у складі "Червоних дияволів" не мав.
Проте піврічна оренда в севільському Бетісі в другій частині сезону має всі шанси реанімувати кар’єру 25-річного виконавця.
Дев’ять голів та п’ять гольових передач у 26 матчах та участь у фіналі Ліги конференцій УЄФА — видовищні показники для Антоні після невиразних виступів у Англії останніми роками.
Очевидно, що "зелено-білі" хотіли б, щоб футболіст, якому дуже сподобалось у Севільї, залишився в їхньому складі.
Проте на заваді стає ціна Антоні та умови його контракту з Юнайтед — "Червоні дияволи" не збираються суттєво втрачати на продажі гравця, а Бетіс їхні забаганки задовольнити наразі не може.
Утім, ситуація є динамічною й наступний тиждень може вирішити все — представники клубу Ла Ліги поїдуть до офісу Манчестер Юнайтед обговорювати майбутнє Антоні.
Англійці проти чергової оренди, тому в цій історії наразі можливий лише повноцінний трансфер.