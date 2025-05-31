Каталонці хочуть випередити клуби АПЛ та готові активувати клаусулу голкіпера Еспаньйола.
Жоан Гарсія, Getty Images
31 травня 2025, 16:22
Барселона перебуває на завершальній стадії переговорів щодо підписання довгострокового контракту з голкіпером Еспаньйола Жоаном Гарсією.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сторони майже узгодили всі умови, і клуб сподівається отримати остаточну згоду 24-річного воротаря вже найближчими днями.
Керівництво Барселони налаштоване діяти швидко, аби випередити інтерес з боку клубів англійської Премʼєр-ліги, які також претендують на молодого іспанця.
За попередньою інформацією, каталонці планують активувати клаусулу у розмірі 25 мільйонів євро, щоб викупити Гарсію в Еспаньйола, після чого віддати його в оренду до іншого клубу для подальшого розвитку.