Іспанія

Каталонці хочуть випередити клуби АПЛ та готові активувати клаусулу голкіпера Еспаньйола.

Барселона перебуває на завершальній стадії переговорів щодо підписання довгострокового контракту з голкіпером Еспаньйола Жоаном Гарсією.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сторони майже узгодили всі умови, і клуб сподівається отримати остаточну згоду 24-річного воротаря вже найближчими днями.

Керівництво Барселони налаштоване діяти швидко, аби випередити інтерес з боку клубів англійської Премʼєр-ліги, які також претендують на молодого іспанця.

За попередньою інформацією, каталонці планують активувати клаусулу у розмірі 25 мільйонів євро, щоб викупити Гарсію в Еспаньйола, після чого віддати його в оренду до іншого клубу для подальшого розвитку.