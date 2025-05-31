У клубі на нього теж розраховують.
Родріго, Getty Images
31 травня 2025, 19:18
Нападник Реала Родріго Гоес не має наміру змінювати клубну прописку влітку, незважаючи на повідомлення в ЗМІ про можливий трансфер.
За даними Marca, 24-річний бразилець запевнив керівництво клубу в своєму бажанні продовжити кар'єру в Мадриді. Це сталося, зокрема, в момент прощання з наставником Карло Анчелотті, під керівництвом якого гравець провів кілька сильних сезонів.
Хоча в клубі визнають, що в поточному сезоні Родріго демонстрував менш стабільну форму, йому нададуть шанс відновити позиції на майбутньому клубному чемпіонаті світу, який стартує 15 червня.
У кампанії, що завершилася, Родріго провів 50 матчів у всіх турнірах, забивши 13 голів і зробивши 10 асистів. Контракт гравця діє до літа 2028 року.
Раніше повідомлялося, що Родріго не входить у плани Алонсо в Реалі.