Іспанія

У клубі на нього теж розраховують.

Нападник Реала Родріго Гоес не має наміру змінювати клубну прописку влітку, незважаючи на повідомлення в ЗМІ про можливий трансфер.

За даними Marca, 24-річний бразилець запевнив керівництво клубу в своєму бажанні продовжити кар'єру в Мадриді. Це сталося, зокрема, в момент прощання з наставником Карло Анчелотті, під керівництвом якого гравець провів кілька сильних сезонів.

Хоча в клубі визнають, що в поточному сезоні Родріго демонстрував менш стабільну форму, йому нададуть шанс відновити позиції на майбутньому клубному чемпіонаті світу, який стартує 15 червня.

У кампанії, що завершилася, Родріго провів 50 матчів у всіх турнірах, забивши 13 голів і зробивши 10 асистів. Контракт гравця діє до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Родріго не входить у плани Алонсо в Реалі.