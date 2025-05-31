Іспанія

Зізнання аргентинського футболіста Тоттенгема.

Захисник Тоттенгема і збірної Аргентини Крістіан Ромеро розповів про свої плани і вподобання в кар'єрі.

За словами футболіста, він мріє спробувати сили в одному з найсильніших чемпіонатів світу — іспанській Ла Лізі.

"Я б хотів грати в Ла Лізі. Я часто дивлюся матчі цього чемпіонату, і у мене багато товаришів по збірній, які грають в Іспанії. Для мене це один з тих чемпіонатів, в яких я хотів би виступати", — сказав Ромеро.

У сезоні-2024/25 Ромеро взяв участь у 26 матчах за Тоттенгем, відзначившись одним забитим голом і двома гольовими передачами. Його ринкова вартість оцінюється приблизно в 50 мільйонів євро.

Раніше Тоттенгем підтвердив відхід чотирьох гравців першої команди.