Іспанія

У бельгійця діагностували сакроїлеїт.

Першого червня Реал повідомив, що у Тібо Куртуа виявили сакроїлеїт. При цьому мадридський клуб не уточнив терміни відновлення бельгійського футболіста.

Як повідомляє AS, Куртуа не зможе допомогти збірній Бельгії в найближчих матчах відбору на чемпіонат світу – 2026 проти Північної Македонії (6 червня) та Уельсу (9 червня). Проблема не є серйозною – Тібо потрібен лише тиждень відпочинку та лікування, щоб позбутися дискомфорту. Після цього воротар зможе повноцінно тренуватися.

Таким чином, Куртуа зможе виступити за Реал на клубному чемпіонаті світу. Перший матч на цьому турнірі мадридці зіграють 18 червня проти Аль-Хіляля.

Раніше повідомлялося, що Родріго не хоче йти з Реала.