Іспанія

Легендарний іспанський воротар розпочинає новий етап кар’єри у структурі академії “жовтої субмарини”.

Вільярреал офіційно підтвердив повернення Пепе Рейни — цього разу у ролі тренера. Як повідомляє офіційний сайт клубу, з сезону 2025/26 ексголкіпер очолить команду U-19 (Juvenil A), яка виступає в Дивізіоні Пошани.

Хосе Мануель Рейна завершив професійну ігрову кар’єру у травні 2025 року в італійському Комо, а тепер розпочинає нову сторінку у своїй футбольній біографії — вже як наставник у рідному клубі.

Пепе Рейна приєднався до Вільярреала у віці 20 років із Барселони й швидко став ключовим гравцем “жовтої субмарини” у період з 2002 по 2005 роки. За цей час він здобув два Кубки Інтертото та допоміг команді вперше в історії пробитися до Ліги чемпіонів УЄФА.

Після цього на Рейну чекала блискуча кар’єра в провідних клубах Європи — таких як Ліверпуль, Баварія та Наполі. У 2022 році, через 17 років, він повернувся до Вільярреала й провів у клубі ще два сезони, довівши загальну кількість матчів за команду до 191.

Особливим став сезон 2022/23, коли Рейна провів свій 1000-й професійний матч у поєдинку проти Кадіса. На честь цього досягнення клуб влаштував урочисту церемонію перед стартовим свистком — з банером на трибунах і подякою легенді.

Тепер Пепе Рейна готовий передавати свій досвід новому поколінню — уже з тренерської лави.