Іспанія

Очікується, що це буде оренда з правом викупу за 12 млн євро.

Вінгер Барселони Ансу Фаті може найближчим часом стати гравцем Монако.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, клуби знову вийшли на просунуту стадію перемовин після тимчасового гальмування на вихідних.

Угода передбачає оренду гравця з правом викупу за 12 мільйонів євро. Також Барселона наполягає на включенні великого відсотка від подальшого продажу Фаті — так званої sell-on клаусули.

На даний момент сторони узгоджують останні деталі, після чого перехід має бути офіційно оформлений.

Нагадаємо, у завершеному сезоні Ансу Фаті провів 11 матчів за Барселону (298 хвилин), не відзначившись жодною результативною дією.