Голкіпер Атлетіко відзначений за ефектну гру у матчі проти Сосьєдада.
Ян Облак, Ла Ліга
04 червня 2025, 23:00
Голкіпер мадридського Атлетіко Ян Облак отримав визнання за найкращий сейв сезону-2024/25 у чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє пресслужба Ла Ліги.
Нагороду було присуджено за його подвійний порятунок у матчі 9-го туру Ла Ліги проти Сосьєдада, що завершився нічиєю 1:1. Сейв словенського воротаря вразив як уболівальників, так і футбольних експертів — Облак продемонстрував неймовірну реакцію, двічі поспіль рятуючи свою команду в критичний момент гри.
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У минулому сезоні Ян Облак провів за Атлетіко 46 матчів, в яких він пропустив 44 голи та 17 разів відстояв "на нуль".