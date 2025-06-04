Іспанія

Голкіпер Атлетіко відзначений за ефектну гру у матчі проти Сосьєдада.

Голкіпер мадридського Атлетіко Ян Облак отримав визнання за найкращий сейв сезону-2024/25 у чемпіонаті Іспанії. Про це повідомляє пресслужба Ла Ліги.

Нагороду було присуджено за його подвійний порятунок у матчі 9-го туру Ла Ліги проти Сосьєдада, що завершився нічиєю 1:1. Сейв словенського воротаря вразив як уболівальників, так і футбольних експертів — Облак продемонстрував неймовірну реакцію, двічі поспіль рятуючи свою команду в критичний момент гри.

ВІДЕО:

Con razón es el portero menos goleado... 🤯



❤️🤍 Jan Oblak, del @Atleti, es el autor de la 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐀 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐃𝐀 en #LALIGAEASPORTS.#LALIGASAVEOFTHESEASON | #PREMIOSANUALESLALIGA — LALIGA (@LaLiga) June 4, 2025

У минулому сезоні Ян Облак провів за Атлетіко 46 матчів, в яких він пропустив 44 голи та 17 разів відстояв "на нуль".