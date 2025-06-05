Іспанія

Іспанець підписав контракт з Порту.

23-річний іспанський півзахисник Габрі Вейга, який раніше виступав за саудівський клуб Аль-Ахлі Джидда, офіційно став гравцем португальського Порту. Гравець підписав контракт до 30 червня 2030 року.

У контракті прописана сума відступних — 65 мільйонів євро. Порту придбав 90% прав на Вейгу за 15 мільйонів євро з можливими бонусами до 4 мільйонів, а також виплатить 1,25 мільйона євро за послуги посередників.

Раніше Вейга перейшов до Аль-Ахлі з іспанської Сельти в серпні 2023 року за 40 мільйонів євро, попри інтерес з боку провідних європейських клубів. За два сезони в Саудівській Аравії Габрі провів 66 матчів, забив 12 голів і віддав 10 результативних передач.