Іспанія

Поляк залишиться в клубі до літа 2027 року.

Барселона не змінила планів щодо воротаря Войцеха Щесни. Найближчим часом до сине-гранатових приєднається воротар Еспаньйола Жоан Гарсія, але це ніяк не вплине на майбутнє поляка – він усе одно продовжить контракт, повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

Сторони вже узгодили умови трудового договору, розрахованого до 2027 року.

Войцех Щесни провів 30 матчів за Барселону у всіх турнірах із моменту приходу до клубу в жовтні минулого року, пропустивши загалом 36 голів.

Чинна угода 35-річного воротаря з каталонським грандом спливає наприкінці цього місяця.