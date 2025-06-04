Воротар Еспаньйола Жоан Гарсія найближчим часом стане гравцем Барселони. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" домовилося про п'ятирічний контракт для 24-річного іспанця.

Також зазначається, що Барселона повідомила голкіперу, що наступного тижня Еспаньйол отримає на свій рахунок суму відступних у розмірі 25 мільйонів євро.

Минулого сезону Гарсія провів 38 матчів, з яких вісім на нуль при 51 пропущеному м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Барселона може бути покарана у наступному сезоні Ліги чемпіонів.