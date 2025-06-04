Трансфер буде оформлено наступного тижня.
Жоан Гарсія, Getty Images
04 червня 2025, 14:35
Воротар Еспаньйола Жоан Гарсія найближчим часом стане гравцем Барселони. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" домовилося про п'ятирічний контракт для 24-річного іспанця.
Також зазначається, що Барселона повідомила голкіперу, що наступного тижня Еспаньйол отримає на свій рахунок суму відступних у розмірі 25 мільйонів євро.
Минулого сезону Гарсія провів 38 матчів, з яких вісім на нуль при 51 пропущеному м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Барселона може бути покарана у наступному сезоні Ліги чемпіонів.