Іспанія

Трансфер буде оформлено наступного тижня.

Воротар Еспаньйола Жоан Гарсія найближчим часом стане гравцем Барселони. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" домовилося про п'ятирічний контракт для 24-річного іспанця.

Також зазначається, що Барселона повідомила голкіперу, що наступного тижня Еспаньйол отримає на свій рахунок суму відступних у розмірі 25 мільйонів євро.

Минулого сезону Гарсія провів 38 матчів, з яких вісім на нуль при 51 пропущеному м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Барселона може бути покарана у наступному сезоні Ліги чемпіонів.