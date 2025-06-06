Іспанія

Мадридці узгодили особисті умови з аргентинським талантом і ведуть фінальні перемовини з Рівером.

Реал Мадрид наближається до завершення угоди щодо трансферу атакуючого півзахисника Рівер Плейта Франко Мастантуоно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, мадридський клуб уже досяг повної домовленості з 17-річним хавбеком щодо особистого контракту.

Фінальним кроком до оформлення переходу залишаються перемовини з Рівер Плейт, які тривають щодо альтернативної структури угоди замість активації клаусули в розмірі 45 мільйонів доларів США. Сторони працюють над деталями, і трансфер може бути завершено найближчим часом.

Мастантуоно вважається одним із найперспективніших гравців Аргентини. Цього сезону він провів 19 матчів, у яких забив сім м'ячів та віддав чотири гольові передачі.