Кар'єра гравця продовжиться в другому дивізіоні Іспанії.
Сусо, cadizcf.com
06 червня 2025, 14:29
Правий вінгер Сусо на початку липня поповнить склад Кадіса, передає офіційний сайт клубу.
Наприкінці червня втрачає чинність контракт 31-річного іспанця із Севільєю. Повідомляється, що договір про співпрацю гравця з представником другого дивізіону країни буде розраховано на наступні чотири сезони.
Народжений у Кадісі Сусо саме з "молодіжки" місцевого клубу влітку 2010 року перебрався до резервного складу Ліверпуля за 60 тисяч євро. Окрім Севільї, пізніше він також виступав за Альмерію, Мілан і Дженоа.
Із "нервіонцями" виконавець двічі виграв Лігу Європи. На його рахунку 10 голів і 20 асистів у 173-х матчах усіх турнірів.