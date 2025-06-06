Іспанія

Кар'єра гравця продовжиться в другому дивізіоні Іспанії.

Правий вінгер Сусо на початку липня поповнить склад Кадіса, передає офіційний сайт клубу.

Наприкінці червня втрачає чинність контракт 31-річного іспанця із Севільєю. Повідомляється, що договір про співпрацю гравця з представником другого дивізіону країни буде розраховано на наступні чотири сезони.

Suso vuelve a casa 💛#HechoEnCádiz pic.twitter.com/ykux7bEUvx — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) June 6, 2025

Народжений у Кадісі Сусо саме з "молодіжки" місцевого клубу влітку 2010 року перебрався до резервного складу Ліверпуля за 60 тисяч євро. Окрім Севільї, пізніше він також виступав за Альмерію, Мілан і Дженоа.

Із "нервіонцями" виконавець двічі виграв Лігу Європи. На його рахунку 10 голів і 20 асистів у 173-х матчах усіх турнірів.