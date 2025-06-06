На рахунку бразильця 27 результативних дій.
Рафінья, laliga.com
06 червня 2025, 16:38
Лівого вінгера Барселони Рафінью визнано найкращим гравцем іспанської Ла Ліги за підсумками сезону-2024/25, передає офіційний сайт турніру.
Протягом уже завершеної кампанії 28-річний бразилець відзначився 18-ма голами й дев'ятьма асистами. Результативні дії виконавця допомогли "блаугранас" стати чемпіонами країни.
На індивідуальну нагороду також претендували одноклубники Рафіньї (Ямал, Левандовські, Педрі), гравці мадридського Реала (Беллінгем, Мбаппе, Вінісіус), Атлетіка (Сансет) і Бетіса (Іско).
Нагадаємо, у травні Барселона продовжила контракт із бразильцем.
Раніше стало відомо, що Ламіна Ямала визнано найкращим молодим (U-23) гравцем чемпіонату Іспанії-2024/25.