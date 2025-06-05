Іспанія

17-річний вінгер став лідером голосування.

Вінгер Барселони Ламін Ямал був визнаний найкращим молодим гравцем (до 23 років) іспанської Ла Ліги у сезоні-2024/25.

У боротьбі за нагороду 17-річний іспанець випередив одноклубника Педрі, двох гравців Реала — Джуда Беллінгема та Арду Гюлера, двох футболістів Лас-Пальмаса Фабіу Сілву та Альберто Молейро, а також гравця Валенсії Дієго Лопеса.

Минулого сезону Ямал провів 35 матчів у чемпіонаті Іспанії, забив дев'ять голів та віддав 13 результативних передач, що зробило його найкращим асистентом Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль відхилив запит Барселони щодо Луїса Діаса.