17-річний вінгер став лідером голосування.
Ламін Ямал, Ла Ліга
05 червня 2025, 18:59
Вінгер Барселони Ламін Ямал був визнаний найкращим молодим гравцем (до 23 років) іспанської Ла Ліги у сезоні-2024/25.
У боротьбі за нагороду 17-річний іспанець випередив одноклубника Педрі, двох гравців Реала — Джуда Беллінгема та Арду Гюлера, двох футболістів Лас-Пальмаса Фабіу Сілву та Альберто Молейро, а також гравця Валенсії Дієго Лопеса.
Минулого сезону Ямал провів 35 матчів у чемпіонаті Іспанії, забив дев'ять голів та віддав 13 результативних передач, що зробило його найкращим асистентом Ла Ліги.
Раніше повідомлялося, що Ліверпуль відхилив запит Барселони щодо Луїса Діаса.