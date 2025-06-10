Іспанія

Угода з 15-річним українцем розрахована до літа 2027 року.

Прес-служба іспанського Ельче на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з українським вінгером Іваном Третьяковим.

Угода з 15-річним українцем розрахована до літа 2027 року.

До цього молодий українець виступав у складі академії Мункача – у команді U-17. Також на рахунку Третьякова три поєдинки у складі збірної України U-16.

За підсумками сезону Ельче посів друге місце у Сегунді та вийшов до іспанської Ла Ліги на сезон-2025/26.