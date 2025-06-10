Іспанія 10 червня 2025, 12:00 Третьяков підписав контракт з Ельче Угода з 15-річним українцем розрахована до літа 2027 року. Іван Третьяков, ФК Ельче 10 червня 2025, 12:00 Прес-служба іспанського Ельче на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з українським вінгером Іваном Третьяковим. Угода з 15-річним українцем розрахована до літа 2027 року. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fútbol Base Elche CF (@futbolbaseecf) До цього молодий українець виступав у складі академії Мункача – у команді U-17. Також на рахунку Третьякова три поєдинки у складі збірної України U-16. За підсумками сезону Ельче посів друге місце у Сегунді та вийшов до іспанської Ла Ліги на сезон-2025/26. Люди Іван Третьяков Команди Ельче Джерела ФК Ельче Facebook