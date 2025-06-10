Іспанія

Мадридський клуб веде переговори зі своїм колишнім гравцем.

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес веде переговори з Атлетіко, передає журналіст Фабріціо Романо.

Раніше 27-річний француз відхилив пропозицію Аль-Хіляля. "Россонері" мали отримати за гравця 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

На даному етапі Атлетіко не надав гранду Серії А задовільної для нього пропозиції. Контракт Ернандеса з Міланом розраховано до кінця червня 2026 року.

Тео представляє "россонері" з липня 2019-го. Тоді Реал Мадрид отримав за нього 22.8 млн євро. Атлетіко продав свого вихованця "бланкос" за 24 млн євро в липні 2017 року. За "рохібланкос" він не провів жодного матчу.

Із Міланом Ернандес виграв чемпіонат (2021/22) і Суперкубок Італії (2025). На його рахунку 34 гола й 45 асистів у 262 матчах усіх турнірів.

Раніше повідомлялося, що "россонері" запропонували оформити трансфер лівого захисника Арсеналу Олександра Зінченка.