Українець може переїхати на північ Італії.
Oleksandr Zinchenko, getty images
09 червня 2025, 21:22
Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко може продовжити свою кар'єру в Італії.
За інформацією Sport Mediaset, посередники запропонували італійському клубу підписати 28-річного українця на випадок якщо команду влітку залишить лівий фулбек Тео Ернандес.
Зазначається, що керівництво "россонері" розглядає декілька варіантів для заміни французькому футболісту. Трансфер Зінченка може обійтися Мілану у 15-20 млн. євро.
Чинна трудова угода гравця з "канонірами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.
Минулого сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал 23 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Лунін може перейти в Мілан.