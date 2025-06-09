Італія

Українець може переїхати на північ Італії.

Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко може продовжити свою кар'єру в Італії.

За інформацією Sport Mediaset, посередники запропонували італійському клубу підписати 28-річного українця на випадок якщо команду влітку залишить лівий фулбек Тео Ернандес.

Зазначається, що керівництво "россонері" розглядає декілька варіантів для заміни французькому футболісту. Трансфер Зінченка може обійтися Мілану у 15-20 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "канонірами" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Олександр Зінченко відіграв за Арсенал 23 матчі, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Лунін може перейти в Мілан.