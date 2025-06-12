Іспанія

Футбольний пілігрим нарешті знайшов своє місце.

Професійна кар’єра французького флангового захисника Дімітрі Фулькьє вже є достатньо строкатою, незважаючи на те, що цьому виконавцю всього 32 роки.

Свого часу він починав у Ренні, після чого пограв за Гранаду, Вотфорд, Страсбур, Хетафе й зрештою опинився у Валенсії влітку 2021 року.

Відтоді послідовність хаотичних мандрівок Європою для гравця зупинились і він знайшов своє місце в складі "кажанів".

137 матчів за цей час відіграв за клуб Фулькьє, і на цьому не зупинятиметься.

Адже Валенсія запропонувала Дімітрі продовжити контракт до 2027 року, і той залюбки погодився.

У цьому сезоні Фулькьє зіграв 34 матчі та зробив один гольовий пас.