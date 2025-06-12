Футбольний пілігрим нарешті знайшов своє місце.
Дімітрі Фулькьє, Getty Images
12 червня 2025, 13:27
Професійна кар’єра французького флангового захисника Дімітрі Фулькьє вже є достатньо строкатою, незважаючи на те, що цьому виконавцю всього 32 роки.
Свого часу він починав у Ренні, після чого пограв за Гранаду, Вотфорд, Страсбур, Хетафе й зрештою опинився у Валенсії влітку 2021 року.
Відтоді послідовність хаотичних мандрівок Європою для гравця зупинились і він знайшов своє місце в складі "кажанів".
137 матчів за цей час відіграв за клуб Фулькьє, і на цьому не зупинятиметься.
Адже Валенсія запропонувала Дімітрі продовжити контракт до 2027 року, і той залюбки погодився.
У цьому сезоні Фулькьє зіграв 34 матчі та зробив один гольовий пас.