Іспанія

Досвідчений хорват може опинитися в Мадриді.

Нападник іспанської Осасуни Анте Будімір прокоментував чутки, які пов'язують його з переходом в мадридський Реал. Цитує 33-річного хорвата Sportske Novosti.

"Це особливий сезон для мене. Радий, що зміг знайти баланс між клубним футболом і виступами за збірну, хоча це і два різні світи.

Я відчуваю величезну повагу до Осасуни, радий тому, де перебуваю і ким є. Так, я розумію, що провів непоганий сезон і до мене може бути певний інтерес. Однак раніше я був сфокусований на національній команді, а зараз — на відпустці. Залишу трансферні питання на наступний раз.

Лука Модрич міг би допомогти адаптуватися в Реалі? Так, так... Але залишимо це на майбутнє", — сказав Будімір.

Минулого сезону Анте Будімір відіграв за Осасуну 42 матчі, забив 24 голи та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал підпише Будіміра з Осасуни.