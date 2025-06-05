Іспанія

Мадридці готові викласти вісім мільйонів євро за досвідченого хорвата, який стане новим джокером атаки.

Мадридський Реал близький до підписання нападника Осасуни Анте Будіміра, повідомляє Defensa Central. Перехід 33-річного хорвата має обійтися вершковим у вісім мільйонів євро.

Цей трансфер став однією з прямих вимог нового головного тренера Хабі Алонсо, який шукає для складу рольового гравця на кшталт Хоселу — форварда, здатного вийти на заміну та змінити хід поєдинку завдяки досвіду, силі та гольовому чуттю.

У сезоні-2024/25 Будімір провів 42 матчі на клубному рівні, забив 24 голи та віддав чотири результативні передачі. Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у п'ять мільйонів євро, однак Реал готовий заплатити більше, враховуючи специфічну роль, яку має виконати гравець.

Нагадаємо, Будімір став третім хорватом в історії Ла Ліги з 20+ голами за сезон.