Іспанія

Юний захисник залишиться у клубі ще на чотири сезони.

Сельта офіційно оголосила про продовження контракту з талановитим захисником Йоелем Лаго.

Нову угоду підписано до літа 2029 року, що підкреслює віру клубу у потенціал гравця.

21-річний футболіст родом із Мондаріса є вихованцем академії Сельти та вже давно вважається одним із найперспективніших представників кантери.

Клуб назвав його "гравцем свого життя" та публічно привітав із підписанням нової довгострокової угоди.