Юний захисник залишиться у клубі ще на чотири сезони.
Йоель Лаго, ФК Сельта
13 червня 2025, 18:59
Сельта офіційно оголосила про продовження контракту з талановитим захисником Йоелем Лаго.
Нову угоду підписано до літа 2029 року, що підкреслює віру клубу у потенціал гравця.
21-річний футболіст родом із Мондаріса є вихованцем академії Сельти та вже давно вважається одним із найперспективніших представників кантери.
Клуб назвав його "гравцем свого життя" та публічно привітав із підписанням нової довгострокової угоди.