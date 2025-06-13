Іспанія

Іспанський клуб офіційно підтвердив новий контракт із наставником, який урятував команду від вильоту.

Реал Сарагоса офіційно оголосила про продовження контракту з головним тренером Габі Фернандесом до 2026 року. Фахівець, який очолив клуб у березні, залишиться на чолі команди щонайменше на наступні два сезони.

Після свого призначення в критичний момент сезону, Габі зумів стабілізувати гру команди та зберегти її місце в Сегунді. Зокрема, Сарагоса не програла жодного домашнього матчу під його керівництвом, що стало ключовим фактором у боротьбі за виживання.

"Ми пишаємося тим, що продовжуємо проєкт із Габі. Він прийняв складний виклик у непростий момент і зробив чудову роботу", – заявив генеральний директор клубу Фернандо Лопес. Схожої думки дотримується й спортивний директор Чема Індіас: "Це тренер, який знає ДНК Сарагоси і довів свою професійність".

Сам Габі подякував клубу за довіру: "Для мене велика честь продовжити працювати в Сарагосі. Ми будемо будувати команду, яка змусить уболівальників знову пишатися".

Нагадаємо, Габі вже добре знайомий з клубом – у 2007–2011 роках він захищав кольори Сарагоси як гравець і навіть був капітаном команди. В якості футболіста він відомий за своїми виступами за мадридський Атлетіко.