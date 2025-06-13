Іспанія

Атлетик намагається втримати вінгера, але на нього також претендують Баварія та Арсенал.

Вінгер Атлетіка Більбао Ніко Вільямс готовий перейти до Барселони цього літа. Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, каталонський клуб отримав чіткий сигнал від футболіста, що він відкритий до переїзду на Камп Ноу.

У боротьбу за 22-річного вінгера включились також Баварія та Арсенал. Німецький гранд готовий докласти зусиль задля трансферу, а лондонський клуб уже раніше вносив Ніко до свого шортлиста.

Попри серйозний інтерес з Європи, Атлетік не втрачає надії зберегти таланта в Більбао. Баски вже підготували нову покращену угоду для гравця, якщо той вирішить залишитися.