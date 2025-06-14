Іспанія

Німець бачить в Тьяго важливу фігуру.

Експівзахисник Барселони і збірної Іспанії Тьяго Алькантара може повернутися в клуб — на цей раз не в якості гравця, а в ролі помічника головного тренера команди Ганса-Дітера Фліка.

Про це повідомляє Mundo Deportivo. За інформацією джерела, Флік ще на етапі обговорення своєї роботи в Барселоні наполягав на запрошенні Алькантари до штабу.

Німецький фахівець бачить в Тьяго не просто тренера, а фігуру, здатну стати важливим посередником між колективом і керівництвом — людиною, глибоко знайомою з ДНК клубу.

Нагадаємо, Алькантара пройшов шлях в академії Барселони і виступав за першу команду з 2009 по 2013 рік. Відзначається, що сторони вже провели попередні переговори, обговорюючи формат і специфіку співпраці. Поки неясно, яку саме посаду займе Тьяго, проте його повернення в клуб виглядає все більш імовірним.

Раніше повідомлялося, що Фаті знаходиться за крок від переходу до Монако.