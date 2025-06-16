Іспанія

Родріго може покинути Мадрид влітку.

Нападник мадридського Реала Родріго може переїхати до Саудівської Аравії. Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, Ан-Наср і Аль-Хіляль серйозно зацікавлені в підписанні 24-річного футболіста.

Стверджується, що обидва саудівські клуби борються за Родріго, який почувається незатишно після приходу в команду Кіліана Мбаппе.

При цьому, джерело підкреслює, що Арсенал також зацікавлений в послугах Родріго, але Реал не хоче продавати свого гравця.

У сезоні-2024/25 нападник взяв участь в 51 матчі у всіх турнірах, забив 14 голів і записав на свій рахунок десять результативних передач.