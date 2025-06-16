Іспанія

25-річний футболіст залишиться на Бернабеу.

Вінгер мадридського Реала Браїм Діас незабаром підпише новий трудовий договір з клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Реал помітно просунувся в переговорах щодо нової угоди з 25-річним іспанцем, яка діятиме протягом наступних п'яти років.

Зазначається, що сторони вже практично домовилися, а далі на черзі — воротар Тібо Куртуа.

Браїм Діас став гравцем Реала в 2019 році. У цьому сезоні він взяв участь у 52 зустрічах у всіх турнірах, забив шість голів і зробив сім результативних передач. Поточний контракт гравця розрахований до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Реал може обійти Барселону в боротьбі за Ніко Вільямса.