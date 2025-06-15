Іспанія

Мадридці розглядають зірку Атлетіка як заміну Вінісіусу, який отримав пропозиції з Саудівської Аравії.

Ніко Вільямс опинився в центрі трансферного протистояння між двома грандами іспанського футболу. Як повідомляється, Реал Мадрид зацікавлений у підписанні лідера Атлетіка в разі можливого відходу Вінісіуса Жуніора.

Бразильський вінгер отримав привабливі пропозиції від клубів із Саудівської Аравії та, за інформацією джерел, хоче стати найоплачуванішим гравцем Реала. Водночас президент клубу Флорентіно Перес не має наміру руйнувати наявну структуру зарплат.

У такому випадку Ніко Вільямс може стати основною трансферною ціллю мадридців. Раніше інтерес до іспанського вінгера також проявляла Барселона, однак тепер каталонцям може не вистачити ресурсів, щоб конкурувати з Реалом у фінансовому плані.

Раніше повідомлялося, що Ніко Вільямс визначив АПЛ своїм пріоритетом.