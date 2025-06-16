Іспанський клуб шукає підсилення на позицію лівого захисника — пріоритетом залишається Енді Робертсон, але у разі невдачі можуть звернутися до Діня.
Люка Дінь, Getty Images
16 червня 2025, 23:09
Атлетіко Мадрид продовжує активно шукати варіанти для посилення лівого флангу захисту.
За інформацією журналіста Фабріціо Романо, керівництво клубу розглядає Люку Діня з Астон Вілли як одну з альтернатив на випадок, якщо не вдасться підписати Енді Робертсона з Ліверпуля.
У пріоритеті в мадридців залишається саме Робертсон, однак переговори з Ліверпулем є складними. Атлетіко прагне укласти угоду безкоштовно або з мінімальними витратами, що ускладнює процес через високу оцінку гравця з боку англійського клубу.
У разі провалу переговорів іспанці можуть переключити увагу на Діня, у якого чинний контракт із бірмінгемцями до літа 2026 року.