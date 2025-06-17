Іспанія

Український воротар хоче грати більше, попри бажання залишитися в Мадриді.

Воротар збірної України Андрій Лунін може змінити клубну прописку в це трансферне вікно.

Як повідомляє The Athletic, хоча сам гравець неодноразово заявляв про бажання залишитися в мадридському Реалі, його оточення активно працює над пошуком варіантів для переходу в команду, де Лунін матиме стабільну ігрову практику.

У мадридському клубі українець здебільшого виконував роль резервного воротаря, поступаючись місцем основного кіпера Тібо Куртуа, попри низку успішних виступів під час відсутності бельгійця через систематичні травми.

Очікується, що остаточне рішення щодо Луніна буде ухвалене впродовж найближчих тижнів, після консультацій між гравцем, його агентами та керівництвом мадридського гранда. Його поточний контракт із Реалом спливає влітку 2030 року.