Іспанія

Потрохи просувається трансферний процес.

Каталонська Барселона вже не перше трансферне вікно зацікавлена в іспанському нападнику баскського Атлетіка Ніко Вільямсі.

І, судячи з усього, ця трансферна сага ще ніколи не була настільки наближеною до розв’язки.

Стало відомо, що "блаугранас" досягли домовленості з 22-річним футболістом щодо контракту до 2031 року.

Згідно з угодою, Ніко буде отримувати 7-8 млн євро за сезон.

Наступний пункт перемовин — домовленість з Атлетіком щодо відступних.

За сезон Вільямс провів 45 матчів, у яких забив 11 голів та віддав сім гольових передач.