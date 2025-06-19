Потрохи просувається трансферний процес.
Ніко Вільямс, Getty Images
19 червня 2025, 11:29
Каталонська Барселона вже не перше трансферне вікно зацікавлена в іспанському нападнику баскського Атлетіка Ніко Вільямсі.
І, судячи з усього, ця трансферна сага ще ніколи не була настільки наближеною до розв’язки.
Стало відомо, що "блаугранас" досягли домовленості з 22-річним футболістом щодо контракту до 2031 року.
Згідно з угодою, Ніко буде отримувати 7-8 млн євро за сезон.
Наступний пункт перемовин — домовленість з Атлетіком щодо відступних.
За сезон Вільямс провів 45 матчів, у яких забив 11 голів та віддав сім гольових передач.