Іспанія

Мадридці звикають до нових вимог.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про нового головного тренера "вершкових" Хабі Алонсо. Цитує досвідченого бельгійця ESPN.

"Хабі Алонсо хоче бачити свою манеру гри. Інший спосіб гри в обороні та інший спосіб гри в атаці.

Ми чотири роки грали під керівництвом Анчелотті — деякі речі ще робимо на автоматизмі. Ми повинні змінитися відповідно до вимог нового тренера. Але це не станеться за чотири дні.

Всі гравці стараються. Ми дивимося відео, багато розмовляємо — згодом все стане краще. Команда отримала багато уроків із першого матчу.

Ми грали занадто повільно в першому таймі матчу проти Аль-Хіляля, насилу знаходили ритм гри. Пенальті був трохи дурним. По перерві команда почала грати швидше та спритніше. Якщо ми будемо дотримуватися нашої гри, яка була в другому таймі, це має нам допомогти", — заявив Куртуа.

Раніше Хабі Алонсо прокоментував гру з Аль-Хілялем.