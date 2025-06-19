Мадридці звикають до нових вимог.
Тібо Куртуа, getty images
19 червня 2025, 12:22
Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про нового головного тренера "вершкових" Хабі Алонсо. Цитує досвідченого бельгійця ESPN.
"Хабі Алонсо хоче бачити свою манеру гри. Інший спосіб гри в обороні та інший спосіб гри в атаці.
Ми чотири роки грали під керівництвом Анчелотті — деякі речі ще робимо на автоматизмі. Ми повинні змінитися відповідно до вимог нового тренера. Але це не станеться за чотири дні.
Всі гравці стараються. Ми дивимося відео, багато розмовляємо — згодом все стане краще. Команда отримала багато уроків із першого матчу.
Ми грали занадто повільно в першому таймі матчу проти Аль-Хіляля, насилу знаходили ритм гри. Пенальті був трохи дурним. По перерві команда почала грати швидше та спритніше. Якщо ми будемо дотримуватися нашої гри, яка була в другому таймі, це має нам допомогти", — заявив Куртуа.
Раніше Хабі Алонсо прокоментував гру з Аль-Хілялем.