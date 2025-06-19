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Нічийний дебют в Реалі для іспанського фахівця.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо висловився після нічийного результату з Аль-Хілялем (1:1) в першому турі Клубного чемпіонату світу. Його слова наводить ESPN.

"Перший тайм був не таким хорошим, як другий у нашому виконанні. З кожного матчу ми повинні витягувати позитив і робити висновки про те, що можна поліпшити. Кожна гра дає нам уроки, які допоможуть ставати кращими в майбутньому.

Нам потрібен час і я це розумію. Є речі, які нам слід змінити. Необхідно їх виправити і ми продовжимо це робити. У нас було лише дев'ять днів на підготовку, а деякі футболісти провели всього три тренування. Все не так просто, але ми беремо участь у турнірі й хочемо вчитися. Потребує часу те, що ми збираємося зробити

Мбаппе? Не знаю, чи повернеться він до наступного матчу. Подивимося. Останні два дні він почувався погано через хворобу.

В Маямі чудова підтримка, приголомшлива публіка. Ми в захваті", — сказав Алонсо.

Раніше повідомлялося, що Лунін хоче залишитися у Реал Мадрид, але його оточення шукає новий клуб.