Іспанія

Стали відомі імена.

Радикальна перебудова в таборі Барселони може торкнутися відразу декількох ключових фігур. Щоб вкластися в жорсткі рамки фінансового фейр-плей Ла Ліги і активувати трансфери нових гравців, каталонці розглядають варіант з масштабним розвантаженням складу.

Керівництво клубу розраховує на відхід як мінімум семи футболістів. Під питанням — майбутнє Марка-Андре тер Штегена, Пабло Торре, Іньякі Пеньї, Оріоля Ромеу, Пау Віктора, Андреаса Крістенсена та Ансу Фаті.

При цьому багато що поки що залежить від самих футболістів: тер Штеген не планує змінювати команду, а переговори Фаті з Монако просуваються вкрай повільно. Щодо інших — пропозицій небагато.

Раніше Барселона оголосила про підписання Жоана Гарсії.