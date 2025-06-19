Стали відомі імена.
Гансі Флік, getty images
19 червня 2025, 15:58
Радикальна перебудова в таборі Барселони може торкнутися відразу декількох ключових фігур. Щоб вкластися в жорсткі рамки фінансового фейр-плей Ла Ліги і активувати трансфери нових гравців, каталонці розглядають варіант з масштабним розвантаженням складу.
Керівництво клубу розраховує на відхід як мінімум семи футболістів. Під питанням — майбутнє Марка-Андре тер Штегена, Пабло Торре, Іньякі Пеньї, Оріоля Ромеу, Пау Віктора, Андреаса Крістенсена та Ансу Фаті.
При цьому багато що поки що залежить від самих футболістів: тер Штеген не планує змінювати команду, а переговори Фаті з Монако просуваються вкрай повільно. Щодо інших — пропозицій небагато.
Раніше Барселона оголосила про підписання Жоана Гарсії.