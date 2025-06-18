Іспанія

Сума трансферу становила 25 мільйонів євро.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з воротарем Еспаньйола Жоаном Гарсією.

У п'ятницю, 20 червня, 24-річний іспанець підпише контракт з "блаугранас", який буде розрахований до літа 2031 року на приватній церемонії в офісі клубу.

Зазначається, що Барселона активувала опцію викупу у контракті футболіста, яка склала 25 мільйонів євро плюс споживчі витрати.

Минулого сезону Гарсія провів 38 матчів, з яких вісім на нуль при 51 пропущеному м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Барселона близька до підписання Ніко Вільямса.