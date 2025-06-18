Сума трансферу становила 25 мільйонів євро.
Жоан Гарсія, ФК Барселона
18 червня 2025, 15:59
Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з воротарем Еспаньйола Жоаном Гарсією.
У п'ятницю, 20 червня, 24-річний іспанець підпише контракт з "блаугранас", який буде розрахований до літа 2031 року на приватній церемонії в офісі клубу.
Зазначається, що Барселона активувала опцію викупу у контракті футболіста, яка склала 25 мільйонів євро плюс споживчі витрати.
Минулого сезону Гарсія провів 38 матчів, з яких вісім на нуль при 51 пропущеному м'ячі.
Раніше повідомлялося, що Барселона близька до підписання Ніко Вільямса.