Бельгійський воротар залишиться в столиці Іспанії — угода майже готова.
Тібо Куртуа, Getty Images
21 червня 2025, 16:59
Реал Мадрид готує нову довгострокову угоду для бельгійського голкіпера Тібо Куртуа.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, мадридський клуб уже працює над остаточними деталями контракту, підписання якого очікується у липні.
Куртуа, який пропустив більшу частину минулого сезону через травму, чітко дав зрозуміти, що хоче залишитися в Мадриді.
За інформацією джерела, жодних проблем у переговорах між сторонами немає — лише формальності, з укладанням яких не має виникнути проблем.
Поточна угода Тібо Куртуа з "вершковими" спливає влітку 2026 року. Український конкурент бельгійця Андрій Лунін також хотів би залишитися в Реалі, але через відсутність гарантій щодо бажаної ролі першого воротаря оточення гравця збірної України оцінює можливі варіанти для трансферу.