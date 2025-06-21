Іспанія

Бельгійський воротар залишиться в столиці Іспанії — угода майже готова.

Реал Мадрид готує нову довгострокову угоду для бельгійського голкіпера Тібо Куртуа.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, мадридський клуб уже працює над остаточними деталями контракту, підписання якого очікується у липні.

Куртуа, який пропустив більшу частину минулого сезону через травму, чітко дав зрозуміти, що хоче залишитися в Мадриді.

За інформацією джерела, жодних проблем у переговорах між сторонами немає — лише формальності, з укладанням яких не має виникнути проблем.

Поточна угода Тібо Куртуа з "вершковими" спливає влітку 2026 року. Український конкурент бельгійця Андрій Лунін також хотів би залишитися в Реалі, але через відсутність гарантій щодо бажаної ролі першого воротаря оточення гравця збірної України оцінює можливі варіанти для трансферу.