Іспанія

Голкіпер хоче залишитись у клубі.

Напередодні зі слів ЗМІ стало відомо, що бельгійський воротар мадридського Реала Тібо Куртуа перебуває в процесі перемовин із клубом щодо продовження дії чинного контракту.

Нинішня угода 33-річного виконавця має добігти до завершення вже наступного літа.

Тим часом у контексті підготовки "вершкових" до матчу Клубного чемпіонату світу-2025 проти мексиканської Пачуки журналісти безпосередньо запитали Куртуа щодо цієї інформації.

"Так, це правда, ми на зв'язку з клубом, і я хочу залишитись у Реалі!", — заявив бельгійський виконавець.

У цьому сезоні Тібо провів 48 матчів, пропустив 56 голів та 15 разів зіграв "на нуль".