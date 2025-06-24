22-річний футболіст може продовжити кар'єру в Бенфіці.
Пабло Торре, Getty Images
24 червня 2025, 11:26
Іспанський хавбек Пабло Торре, права на якого належать каталонській Барселоні, може відправитися в португальський чемпіонат. Про це інформує Sport.es.
Згідно з інформацією джерела, в трансфері півзахисника зацікавлена лісабонська Бенфіка. Потенційний перехід Торре оцінюється в шість мільйонів євро.
Термін чинної трудової угоди іспанця з "синьо-гранатовими" закінчується в кінці червня наступного року.
У минулому сезоні Пабло взяв участь у 14 поєдинках каталонського колективу. Півзахисник відзначився чотирма забитими м'ячами і трьома гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що Барселона виставляє Крістенсена на трансфер.