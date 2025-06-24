Іспанія

22-річний футболіст може продовжити кар'єру в Бенфіці.

Іспанський хавбек Пабло Торре, права на якого належать каталонській Барселоні, може відправитися в португальський чемпіонат. Про це інформує Sport.es.

Згідно з інформацією джерела, в трансфері півзахисника зацікавлена лісабонська Бенфіка. Потенційний перехід Торре оцінюється в шість мільйонів євро.

Термін чинної трудової угоди іспанця з "синьо-гранатовими" закінчується в кінці червня наступного року.

У минулому сезоні Пабло взяв участь у 14 поєдинках каталонського колективу. Півзахисник відзначився чотирма забитими м'ячами і трьома гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Барселона виставляє Крістенсена на трансфер.