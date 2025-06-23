Іспанія

Флік проти, але керівництво наполягає: данський захисник покине команду цього літа.

Захисник Андреас Крістенсен покине Барселону найближчим літом. Як повідомляє Фабріціо Романо, рішення вже узгоджене керівництвом клубу, попри спротив нового головного тренера Ханса-Дітера Фліка.

Спортивний директор Деку прямо заявив про необхідність скорочення кількості центральних захисників у складі. За його словами, наявність п’яти гравців на одну позицію — це занадто, тому один з них має залишити команду.

29-річний Крістенсен опинився під загрозою продажу через обмежену кількість ігрового часу та серію травм. У сезоні-2024/25 він провів лише шість матчів і не відзначився результативними діями.

Попри бажання Фліка залишити данця, рада директорів переконана: трансфер Крістенсена дозволить зменшити навантаження на зарплатний фонд і принести клубу додаткові фінанси. Орієнтовна вартість захисника — близько 12 мільйонів євро.

Барселона вже почала шукати потенційних покупців, і цілком ймовірно, що Крістенсен продовжить кар'єру в одному з топчемпіонатів, де матиме більше шансів на стабільну ігрову практику.

Раніше повідомлялось, що Ан-Наср цікавиться Крістенсеном.