Флік проти, але керівництво наполягає: данський захисник покине команду цього літа.
Андреас Крістенсен, Getty Images
23 червня 2025, 13:09
Захисник Андреас Крістенсен покине Барселону найближчим літом. Як повідомляє Фабріціо Романо, рішення вже узгоджене керівництвом клубу, попри спротив нового головного тренера Ханса-Дітера Фліка.
Спортивний директор Деку прямо заявив про необхідність скорочення кількості центральних захисників у складі. За його словами, наявність п’яти гравців на одну позицію — це занадто, тому один з них має залишити команду.
29-річний Крістенсен опинився під загрозою продажу через обмежену кількість ігрового часу та серію травм. У сезоні-2024/25 він провів лише шість матчів і не відзначився результативними діями.
Попри бажання Фліка залишити данця, рада директорів переконана: трансфер Крістенсена дозволить зменшити навантаження на зарплатний фонд і принести клубу додаткові фінанси. Орієнтовна вартість захисника — близько 12 мільйонів євро.
Барселона вже почала шукати потенційних покупців, і цілком ймовірно, що Крістенсен продовжить кар'єру в одному з топчемпіонатів, де матиме більше шансів на стабільну ігрову практику.
Раніше повідомлялось, що Ан-Наср цікавиться Крістенсеном.