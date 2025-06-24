Іспанія

Тренер незадоволений грою 22-річного футболіста.

Головний тренер Реала Хабі Алонсо залишився незадоволений грою центрального захисника Рауля Асенсіо на поточному Клубному чемпіонаті світу.

Керманич "вершкових" чітко дав зрозуміти босам, що не розраховує на Асенсіо, якого раніше мали продовжити за проханням тренера до 2031 року, і команді потрібен новий захисник.

На даний момент Реал розглядає три варіанти: Ібраїма Конате (Ліверпуль), П'єро Інкап'є (Баєр) і Крістіан Ромеро (Тоттенгем).

27 червня Реал проведе заключний матч групового етапу КЧМ-2025 проти Ред Булл Зальцбург.