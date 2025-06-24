Іспанія

Склад "блаугранас" поповнить 19-річний Руні Бардагжі.

Барселона домовилася про перехід правого вінгера Копенгагена Руні Бардагжі.

За даними журналіста Ніколо Скіри, трансфер 19-річного шведа сирійського походження обійдеться "блаугранас" у 2,5 млн євро + бонуси. Гранд чемпіонату Данії також отримає 15% коштів від потенційного майбутнього продажу гравця.

Порталом transfermarkt талановитий виконавець оцінюється в 7.5 млн євро. Контракт Бардагжі з Копенгагеном втрачає чинність наприкінці 2025 року.

"Левів" Руні представляє з липня 2020-го. На його рахунку 15 голів і один асист у 84-х матчах за данський клуб у всіх турнірах. Зазначимо, що майже рік (квітень 2024 — березень 2025) Бардагжі пропустив через розрив "хрестів".

Раніше в Барселоні заявили про бажання лівого вінгера Атлетіка Ніко Вільямса приєднатися до "блаугранас".